ريا أبي راشد تنفي خضوعها لعمليات التجميل بطريقة مضحكة





بعد انتشار صورة لمقدمة البرامج اللبنانية ريا أبي راشد والتي أثارت ضجة كبيرة بين المتابعين الذين ركزوا على وجود تغيير في شكل وجهها، نفت الإعلامية الشهيرة الأمر بطريقتها العفوية والجريئة.





وبعد تصدرها محركات البحث خلال الساعات الماضية، نشرت ريا عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" صورة قريبة لوجهها من دون أي مكياج وفيلترات وعلقت عليها بطرافة: "أنا، نفسي، وهذا الوجه الذي كان لدي دايماً"، لتنفي بذلك كل ما تردد في الايام الأخيرة وتؤكد انها لم تخضع لأي تجميل.





حيث تعود جمهورها على إطلالاتها الناعمة بمكياج خفيف، وكانت صورة ريا بمكياج مختلف جعل العديد من المتابعين ورواد السوشيال ميديا يتسائلون عن سبب ذلك وعما إذا أجرت عملية تجميل لشد الوجه مؤخراً.







