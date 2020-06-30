غدًا.. جامعة الإسكندرية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية 

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن ٥ كليات سوف تبدأ غدًا الأربعاء الموافق ١ يوليو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية.

وأضاف الكردي، أن الجامعة انتهت من كافة الترتيبات واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة خلال فترة عقد الإمتحانات، والتشديد على مراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع، وبينها تطبيق التباعد الاجتماعي في اللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة لأقل من النصف.

كذلك وضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان، فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، إضافة إلى التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وقال إن الكليات فتحت باب القبول لاعتذارات الطلاب عن الامتحانات وتأجيلها للدور الثاني من سبتمبر لمن يرغب فى التأجيل، على ان تحتسب كدور اول مع احتفاظ الطالب بدرجاته كاملة.

وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات التي تبدا غدًا هى كليات الصيدلة والتمريض والفنون الجميلة والعلوم والتربية الطفولة المبكرة، وقال إن كليات السياحة والفنادق والطب البيطري والتربية الرياضية للبنين سوف تبدأ يوم الخميس ٢ يوليو.

وكليات طب الأسنان والتربية الرياضية بنات تبدأ يوم ٥ يوليو، وتبدأ الزراعة يوم ٨ يوليو، وكلية الهندسة يوم ٩ يوليو، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية يوم ١٢ يوليو، والتربية يوم ١٤ يوليو، والآداب يوم ١٥ يوليو، والتجارة يوم ١٦ يوليو، والحقوق يوم ١٧ يوليو.

وتنتهى الامتحانات بجميع الكليات في الفترة من ١٢ يوليو إلى ١٦ أغسطس، وأوضح أنه تم فتح ٤ مباني بالمدن الجامعية  في سموحة والشاطبي وسابا باشا للطلاب المغتربين لحوالى ٧٠٠ طالب هم إجمالي عدد الطلاب المغتربين بالسنوات النهائية وسوف يتم تسكينهم فى غرف فردية.

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