تصريح تاريخي لقرينة السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:43 م
قرينة الرئيس
قرينة الرئيس
الفجر
أشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلاحم وقوة المصريين، وذلك تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو.

وقالت السيدة انتصار، في تدوينة على صفحتها بـ"فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "تمر اليوم الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو، التي تمثل نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة، فاستجابت له كل المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني.. كل عام وأنتم بخير".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف.

وقال السيسي في تدوينه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "في العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ، وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أجدد العهد على المُضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار".

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