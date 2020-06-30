ضبط شخصين لقتلهم والد أحدهم بالشرقية







وفي سياق أخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:





ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.





واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





واثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.





كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









تمكنت مديرية أمن الشرقية، من ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى بالضرب على والد أحدهما ومقتله وإلقاء جثته بمياه إحدى الترع.ونجحت في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بقيام كلٍ من شقيقها من الأب- زوجها "لهما معلومات جنائية"، بالتعدى على والدها "سن 47، تاجر خضروات" بالضرب فأوديا بحياته، وقاما بإخفاء جثته.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغة أقرا بها وإعترفا تفصيليلًا بإرتكابهما للواقعة لوجود خلافات بينهم، حيث قام المتهمان بإستدراج المجنى عليه لمنزل المتهم الأول وعقب وصوله إنهالا عليه بالضرب بـ"قطعة خشبية" حتى فارق الحياة، ثم قاما عقب ذلك بنقله إلى منزل المتهم الثانى بإستخدام سيارة ملاكى "ملك المجنى عليه" وقاما بدفنه بأرض ملحقة بالمنزل، وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بمياه ترعة "فاقوس" بدائرة المركز، وتم بإرشاد المتهمان العثور على جثة "المجنى عليه" بمكان دفنها، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.