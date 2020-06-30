سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد للقاء برشلونة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:29 م
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
علي نبوي
أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مضيفه برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة أتلتيكو مدريد ضمت كلا من :-

حراسة المرمى : أدان - أوبلاك

خط الدفاع : خيمينيز - أرياس - لودي - فيلبي - هيرموسو - تريبيير - ألفارو - سانشيز - ريكارد

خط الوسط : توماس بارتي - ساؤول - ليمار - لورينتي - هيريرا - فيتلو - كاراسكو

خط الهجوم : جواو فيليكس - ألفارو موراتا - كوريا - سابونجيك - دييجو كوستا.

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