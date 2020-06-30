فايلر يرفض ضم حارس مرمى في الصيف ويتبع خطة جديدة

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فكرة التعاقد مع مارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد فايلر إلى إدارة الأهلي أنه لا يريد ضم حارس مرمى جديد في الصيف على الرغم من اقتراب رحيل شريف إكرامي عن الفريق.





وكان شريف إكرامي قد أعلن بشكل رسمي منذ فترة أنه قرر الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.





وينوي فايلر تصعيد حارس جديد من فريق الناشئين ليتواجد مع بدلاء حراس المرمى في الفريق بدلا من ضم حارس أخر في الصيف.





ويملك النادي الأهلي حاليا في مركز حراسة المرمى وعقب رحيل شريف إكرامي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.



