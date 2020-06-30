الأزهر والفاتيكان يتفقان على مواصلة التضامن العالمي بشأن كورونا

اتفق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، على مواصلة نداءات التضامن العالميِّ؛ من أجل تخفيف معاناة المتضرِّرين من أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19).





كان الدكتور أحمد الطيب، أكد تلقيه اتصالًا هاتفيًا بالبابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، تناول الجهود المشتركة لدعم السلام.





وقال شيخ الأزهر، في تدوينة عبر فيسبوك: سعِدت اليوم باتِّصالٍ مع أخي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، تناولنا الجهودَ المشتركةَ لدعم السلام العالميِّ، ووقفِ الحروبِ، وترسيخِ الأخوة الإنسانيَّة، واتفقنا على مواصلة نداءات التضامن العالميِّ؛ من أجل تخفيف معاناة المتضرِّرين من جائحة كورونا، ودعونا الله أن يكشفَ برحمته هذه الجائحةَ عن العالمين.





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انطلقت أمس الاثنين، اختبارات المسابقة التي أعلنت عنها إدارة الجامع الأزهر الشريف، لاختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر.





وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن المسابقة تقدم إليها مجموعة من حفظة كتاب الله -تعالى- طبقًا للضوابط والشروط التي حددتها إدارة الجامع الأزهر بالإعلان.





وأكد أن الاختبارات الخاصة باختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر التي بدأت أمس وتستمر حتى السادس من يوليو، تنقسم إلى ثلاث مراحل:





المرحلة الأولى: إتقان حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

المرحلة الثانية: اختيار أندى الأصوات.

المرحلة الثالثة: اختبار الفكر والفقه والمقابلات الشخصية.



