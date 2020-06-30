الأزهر والفاتيكان يتفقان على مواصلة التضامن العالمي بشأن كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:27 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
اتفق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، على مواصلة نداءات التضامن العالميِّ؛ من أجل تخفيف معاناة المتضرِّرين من أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

كان الدكتور أحمد الطيب، أكد تلقيه اتصالًا هاتفيًا بالبابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، تناول الجهود المشتركة لدعم السلام.

وقال شيخ الأزهر، في تدوينة عبر فيسبوك: سعِدت اليوم باتِّصالٍ مع أخي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، تناولنا الجهودَ المشتركةَ لدعم السلام العالميِّ، ووقفِ الحروبِ، وترسيخِ الأخوة الإنسانيَّة، واتفقنا على مواصلة نداءات التضامن العالميِّ؛ من أجل تخفيف معاناة المتضرِّرين من جائحة كورونا، ودعونا الله أن يكشفَ برحمته هذه الجائحةَ عن العالمين.

إقرأ أيضًا.. 

انطلقت أمس الاثنين، اختبارات المسابقة التي أعلنت عنها إدارة الجامع الأزهر الشريف، لاختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر. 

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن المسابقة تقدم إليها مجموعة من حفظة كتاب الله -تعالى- طبقًا للضوابط والشروط التي حددتها إدارة الجامع الأزهر بالإعلان.

وأكد أن الاختبارات الخاصة باختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر التي بدأت أمس وتستمر حتى السادس من يوليو، تنقسم إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: إتقان حفظ وتلاوة القرآن الكريم.
المرحلة الثانية: اختيار أندى الأصوات.
المرحلة الثالثة: اختبار الفكر والفقه والمقابلات الشخصية.

وقال: إن اللجان الخاصة بالاختبارات ضمت نخبة من الأساتذة والمختصين من كليات القرآن الكريم، والشريعة والقانون، وأصول الدين، كما ضمت اللجنة أعضاء من لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، وأعضاء من إذاعة القرآن الكريم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الفجر الفاتيكان الأزهر

أخبار تهمك

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ ساعة و 28 دقيقة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 14 ساعة

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد للقاء برشلونة

منذ نصف ساعة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ أقل من ساعتين

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصر على موقفه بشأن حسام عاشور

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 14 ساعة

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

"تنسيق الجهود".. لقاءات الأحبة بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يوقعان اليوم الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر والفاتيكان

ننشر رسائل شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بمؤتمر الأخوة الإنسانية في الإمارات

ولي عهد أبو ظبي يودع شيخ الأزهر في ختام زيارته التاريخية إلى الإمارات

الإمام الأكبر يتلقى اتصالا من ولي عهد أبوظبي للتهنئة برمضان

انطلاق اختبارات أئمة القبلة بالجامع الأزهر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن