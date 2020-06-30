متحدث الكهرباء: ما تم إنجازه في القطاع منذ تولي السيسي "إعجاز"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الصورة قبل 2014 كانت مظلمة، وتأثيرها سلبيا على كل المجالات، والمواطنين، والمستثمرين، حيث كان أكثر الأشخاص تفاؤلا لا يتوقع تغيير هذا الوضع إلا بعد سنوات عديدة.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي بالتغطية الخاصة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن تخفيف الأحمال الكهربائية وصل في أحد أيام شهر أغسطس 2014 إلى 6 آلاف ميجاوات، في حين أن الإنتاج المتاح حينها يصل إلى 24 ألف ميجاوات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن ما تمكنت الدولة المصرية من تحقيقه في مجال الكهرباء خلال الست سنوات الماضية يعتبر إعجازا وليس إنجازا، لافتًا إلى أنه تم إضافة قدرات كهربائية يصل حجمها إلى 28 ألف ميجا وات، أي أكثر مما تم إضافته خلال 60 سنة، منوها بأنه اعتبارا من 2015 لم نشهد تخفيف أحمال.

وقد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم".

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