تايوان تحذر مواطنيها من مخاطر زيارة هونج كونج

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حذرت تايوان، اليوم الثلاثاء، مواطنيها من المخاطرة في زيارة هونج كونج بعد أن أقر البرلمان الصيني تشريع الأمن القومي للمدينة، بينما قالت رئيسة تايوان إنها تشعر بخيبة أمل إزاء القانون، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



يمهد التشريع الأمني المفروض على هونغ كونغ الطريق أمام التغييرات الأكثر جذرية في أسلوب حياة المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني قبل 23 عاما.



وقالت حكومة تايوان في بيان إن القانون الجديد "سيؤثر بشدة" على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في هونج كونج، مضيفة أن الجزيرة الديمقراطية ستواصل تقديم المساعدة لشعب هونج كونج.



وقال المتحدث باسم الحكومة إيفيان تينغ "إن هذه الخطوة تؤثر بشدة على حرية مجتمع هونغ كونغ وحقوقه واستقراره.:موضحا إن الحكومة تدينها بشدة وتكرر دعمها لشعب هونج كونج في سعيه إلى الديمقراطية والحرية.



وقالت السلطات في بكين وهونج كونج مرارًا وتكرارًا إن التشريع يستهدف عددًا قليلًا من "مثيري الشغب" في هونغ كونغ ولن يؤثر على الحقوق والحريات، ولا على مصالح المستثمرين.



ومع ذلك، حذر تينج التايوانيين من "المخاطر المحتملة" عند زيارة هونج كونج في ضوء التشريع.



اكتسبت أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ العام الماضي تعاطفًا واسع النطاق في تايوان الديمقراطية والمطالبة بالصين، والتي رحبت بأشخاص من هونج كونج الذين انتقلوا إلى الجزيرة ويتوقعون المزيد في المستقبل.



قالت الرئيسة تساي إنغ - وين، التي أصبحت في مايو أول زعيم حكومي يتعهد باتخاذ تدابير لمساعدة أهالي هونج كونج الذين يغادرون بسبب ما يرونه تشديد الرقابة الصينية، إنها تشعر "بخيبة أمل كبيرة" من فرض الصين للقانون.



وقالت للصحفيين "نأمل أن يواصل سكان هونج كونج التمسك بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي يعتزون بها."



من المقرر أن تفتتح تايوان يوم الأربعاء مكتبًا مخصصًا لمساعدة أولئك الذين يفكرون في الفرار من هونج كونج. كما يعد 1 يوليو أيضا ذكرى اليوم الذي عادت فيه المدينة إلى الحكم الصيني من بريطانيا في عام 1997 مع وعد بالحريات واسعة النطاق بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان".



وقال تساي إن التشريع أثبت أن الصيغة "لم تكن مجدية" وأن تايوان ستقدم مساعدة إنسانية "ملموسة" للمهاجرين من هونج كونج. وتنفي بكين خنق حريات هونج كونج وادانت عرض تساي.

