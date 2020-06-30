منة فضالي: "لا تندم على ماضيك ولكن تعلم منه"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجهت الفنانة منة فضالي رسالة لمُتابعيها تنصحهم فيها بالتعلم من الأخطاء التي حدثت معهم في الماضي وتخبرهم بعدم الندم عليها، وذلك وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان كب باللون الأحمر، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وعلقت على الصور قائلة :"لا تندم على ماضيك ولكن تعلم منه".

وفي سياق آخر، يُشار أن منة فضالي خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "حب عمري"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي، بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، محمد عادل، منة فضالي، أماني كمال، مي القاضي.

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