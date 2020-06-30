عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
ريم محمود
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية، كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحان الثانوية العامة: إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 آلاف و457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالبطالبة بنسبة نجاح 90.2%.

وأضاف أن 4982 طالبطالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 149 طالبطالبة على الدرجات النهائية.

كما حصل 4857 طالبطالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب وطالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.

جاء ذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن الحفاظ على حقوق الطلاب، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تم عقد اجتماع عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وأسفر الاجتماع على أن مضمون الامتحان ومفرداته واضحة ولم يحدث أى جدال حول أى سؤال أو إجابته.

كما كلف الدكتور رضا حجازي، جميع لجان النظام والمراقبة بتشريح الأسئلة لتحديد نسبة الطلاب الذين لم يجيبوا أو أجابوا على كل سؤال لتحديد مستوى السهولة والصعوبة وتحديد القدرة التمييزية لكل سؤال وقد أوضحت نتيجة التشريح أن جميع الأسئلة لها قدرة تمييزية مرتفعة وبالتالي فإن جميع الأسئلة صالحة لقياس نواتج التعلم التي وضعت من أجلها.

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