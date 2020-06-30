زعيمة هونج كونج: قانون الأمن القومي لن يقوض الحكم الذاتي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت زعيمة هونج كونج كاري لام منتدى الأمم المتحدة الرئيسي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن تشريع الأمن القومي الصيني لهونج كونج سيملأ "فجوة" ولن يقوض استقلاليتها، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أقر البرلمان الصيني تشريع الأمن القومي لهونج كونج، مما مهد الطريق للتغييرات الأكثر جذرية في أسلوب حياة المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني قبل 23 عاما.

وقالت لام، في رسالة بالفيديو إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن هناك حاجة ماسة إلى تشريع لحماية الأمن القومي ليس فقط من أجل 7.5 مليون من سكان هونج كونج، ولكن أيضًا 1.4 مليار شخص في البر الرئيسي.

و اوضحت إن هونغ كونغ "أصيبت بصدمة بسبب تصاعد العنف الذي أثارته قوى خارجية"، مضيفة: "لا يمكن لأي حكومة مركزية أن تغض الطرف عن مثل هذه التهديدات للسيادة والأمن القومي وكذلك مخاطر التخريب لسلطة الدولة".

وقالت لام "لقد تجاوزت جميع هذه الإجراءات الخط الأحمر" لدولة واحدة "ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة"، مضيفة أن التشريع الجديد سيطبق "وفقا للقانون الأساسي"، الدستور المصغر لهونج كونج.

وأشارت إلى أن القانون الأساسي - الذي يكرس مبدأ "دولة واحدة ونظامان" لحكم هونج كونج بعد عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997 - يحمي حرية التعبير والتجمع والصحافة.

ويهدف التشريع إلى منع ووقف ومعاقبة أعمال التوقف والتخريب لسلطة الدولة والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع قوى أجنبية أو خارجية لتعريض الأمن القومي للخطر. وقالت إن هذه الجرائم ستحدد بوضوح في القانون.


وقد هزت هونج كونج شهورًا من الاضطرابات العنيفة المناهضة للصين والديمقراطية في العام الماضي، حيث غضب المتظاهرون من تدخل حكام الحزب الشيوعي الصيني في حريات المدينةن بينما تنفي الصين التدخل.

قالت لام إنه باستثناء "حالات محددة نادرة"، فإن هونغ كونغ ستمارس الولاية القضائية على الجرائم بموجب القانون والتي لن تؤثر على "استقلال القضاء الشهير" لهونج كونج.

واضافت "سنستهدف فقط أقلية صغيرة للغاية من الأشخاص الذين انتهكوا القانون، في حين ستتم حماية الحياة والممتلكات والحقوق والحريات الأساسية للأغلبية الساحقة من سكان هونغ كونغ".

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