أستاذ طرق: السيسي قدم حلول جذرية للأزمات المزمنة وليس مسكنات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن مرافق الدولة في بداية 2014 كانت في حالة بداية انهيار، وكانت كل الحلول المطروحة مجرد مسكنات.

وأشار "مهدي"، خلال اتصال هاتفي بالتغطية الخاصة لذكرى ثورة 30 يونيو المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أن يقدم حلول جذرية للأزمات المزمنة، وليس مسكنات كما كان يحدث في السابق.

وأضاف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن خطة التنمية بدأت بتطوير شبكة الطرق، لأن الطرق هى أساس التنمية، وبدون طرق لا توجد حياة.

وقد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم".

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