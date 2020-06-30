إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في وفيات كورونا

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قال المسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا ، أحمد يوريانتو، إن البلاد أبلغت اليوم الثلاثاء عن أكبر زيادة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل 71 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2876.



كما أعلن يوريانتو عن 1،293 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصل المجموع إلى 56،385.



وعلي صعيد اخر، بلغ عدد الضحايا المشتبه في إصابتهم بـ COVID-19 في المملكة المتحدة 54852، وفقا لإحصاءات رويترز من مصادر البيانات الرسمية التي تؤكد وضع البلاد كواحدة من أسوأ الدول تضررا في العالم.



تضم حصيلة رويترز حالات الوفاة التي تم ذكر COVID-19 بها كسبب للوفاة في شهادات الوفاة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 19 يونيو، وحتى 21 يونيو في اسكتلندا. وتشمل أيضًا حالات الوفاة الأخيرة في المستشفى.



على عكس انخفاض عدد الوفيات الذي تنشره الحكومة يوميًا، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه فيها.

