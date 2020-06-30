مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.. قصة نجاح على أرض كفرالشيخ

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
يُعد مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربيهو المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، والتي تم افتتاحه في عهد الرئيس السيسي، وأخذت الحكومة فيها خطوات جادة فى الفترة الأخيرة، وأولها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ثم المثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية.


ويتزامن المشروع مع الخطة التي تنفذها الحكومة لترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية،وما يحمله من توفير فرص تنموية واستثمارية واقامة مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة في العقود القادمة، والذي تضمن اضافة ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء، محافظة الواحات (الواحات البحرية والفرافرة)، والعلمين (العلمين، الضبعة، الحمام، وفوكه)، وكانت الاخيرة تابعة لمحافظة مطروح.



يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوى يمتد فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم 2 تقريبا.

وتعود اهمية هذا النطاق التنموى إلى تفرده وتميزه فى أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز في مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى.



وتعتبر منطقة الساحل الشمالى الغربى بما تمتلكه من موارد مختلفة هى امل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الـ 40 عاما المقبلة وتقدر بحوالى 34 مليون نسمة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل، حتى سنة الهدف 2052.

وتم عرض شرح تفصيلى للمشروع وحجم المشروعات المفترض تنفيذها حتى الآن على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال غرب محافظة كفر الشيخ بطول 22 كم وعرض يصل إلى 2.5 كم أى ما يقرب من 10 آلاف فدان ليكون الساحل الغربي لمحافظة كفر الشيخ منطقة متكاملة استثمارية سياحية سكنية خدمية صناعية.

ومن المقرر أن تشمل هذه المنطقة مناطق صناعية ولوجيستية وميناء رئيسي متعدد الأغراض ومركز للحرف والصناعات اليدوية وإنشاء مدينة أوليمبية، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وطرح وحدات سكنية للشباب وإنشاء سكن اجتماعي، بالإضافة لإنشاء منطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة معارض مفتوحة للتسويق.

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