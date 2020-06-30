نسرين طافش تخطف أنظار مُحبيها بهذه الإطلالة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع مُحبيها، ومشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نسرين طافش مجموعة من الصور الجديدة لها، ظهرت في الصور وهي مُرتدية شميز باللون الأبيض، يتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلاً، وارتدت نضارة شمس باللون الأبيض، وعلقت عليها قائلة :"انه يوم جديد و جميل، لم يسبق لي ان عشت هذا اليوم مسبقًا، يومكم سلام و سعادة".

وفي سياق آخر، تُشارك نسرين طافش حاليًا في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سميح النقاش، ﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي، ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، كارولين عزمي.

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