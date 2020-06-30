يوفنتوس يواصل مشواره نحو الكالتشيو بمواجهة جنوى اليوم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
وكالات
يواصل فريقا يوفنتوس ولاتسيو صراعهما على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عندما يحل الأول ضيفا على جنوى والثاني ضيفا على تورينو في افتتاح فعاليات المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب جدول المسابقة بفارق أربع نقاط فقط أمام لاتسيو قبل بداية المراحل العشرة الأخيرة في الموسم.

وتبدو المقاعد الأربعة للدوري الإيطالي بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل شبه محسومة لفرق يوفنتوس ولاتسيو وانتر ميلان وأتالانتا فيما يدور الصراع بين ستة فرق على بطاقتي التأهل من البطولة لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويحل يوفنتوس ولاتسيو ضيفين على فريقين متعثرين في المسابقة حيث يحتل جنوى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة أمام فرق منطقة الهبوط بجدول المسابقة فيما يتفوق تورينو صاحب المركز الرابع عشر على جنوى بفارق خمس نقاط فقط.

وحقق يوفنتوس فوزا كبيرا 4 / صفر على ليتشي يوم الجمعة الماضي ليعزز صدارته لجدول المسابقة ويحسن المستوى الذي كان عليه في فعاليات كأس إيطاليا لدى استئناف الموسم الحالي قبل أسبوعين بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان يوفنتوس خسر أمام نابولي بركلات الترجيح في نهائي الكأس ولكنه استأنف رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري بالفوز على بولونيا 2 / صفر فيما أهدر لاتسيو فرصة لمواصلة الضغط على المتصدر وذلك عندما خسر 2 / 3 أمام أتالانتا ليتسع الفارق بين لاتسيو ويوفنتوس إلى أربع نقاط.

ورغم هذا ، أظهر لاتسيو ردة فعل جيدة خلال المباراة التالية والتي فاز فيها على فيورنتينا 2 / 1 السبت.

وقال ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بعد الفوز على ليتشي ، الذي عانى من طرد لاعبه فابيو لوتشيوني بعد نصف ساعة فقط من بداية المباراة ، : "كانت مباراة صعبة... عانينا في بداية المباراة واستعدنا سرعتنا في نهاية الشوط الأول. مع خوض مباراة كل ثلاثة أيام ، يكون هذا الأداء متوقعا".

وأكد الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس أن فريقه لم ينجز شيئا بعد في هذا الموسم وأنه يحتاج إلى مواصلة الكفاح في الوقت الحالي. وأوضح : "الموسم لا يزال طويلا ، ونعلم أنه من الممكن أن يتغير الوضع في أي لحظة".

وأشاد سيموني إنزاجي المدير الفني للاتسيو بالجهد الذي بذله الفريق في مواجهة فيورنتينا والنتيجة التي حافظت على فرص الفريق في المنافسة مع يوفنتوس قبل المراحل العشرة الأخيرة في الموسم الحالي.

وقال إنزاجي : "فريق بدون شخصية لن يفوز بأي مباراة مثل هذه المباراة. كنا بحاجة لهذا الفوز فعليا... لم يكن الفوز سهلا. نعاني الآن من بعض الإصابات في صفوف الفريق ، ومن الصعب معالجتها في ظل هذه المباريات المتلاحقة".

ويغيب إنزاجي عن مقعد المدير الفني للفريق في مباراة اليوم بسبب الإيقاف.

ويلتقي انتر ميلان صاحب المركز الثالث بفارق ثماني نقاط مع بريشيا بعد غد الأربعاء فيما يستضيف أتالانتا صاحب المركز الرابع يوم الخميس المقبل فريق نابولي الفائز بلقب كأس إيطاليا وصاحب المركز السادس بفارق 12 نقطة عن أتالانتا.

وضمن نابولي مقعدا في الدوري الأوروبي من خلال فوزه بلقب الكأس كما لا يزال الفريق مثل يوفنتوس وأتالانتا في دائرة المنافسة بدوري الأبطال الأوروبي الذي يستأنف فعالياته في أغسطس المقبل.

ويستضيف روما صاحب المركز الخامس بفارق تسع نقاط خلف أتالانتا فريق أودينيزي في ختام مباريات المرحلة يوم الخميس المقبل.

وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي بولونيا مع كالياري وليتشي مع سامبدوريا وفيرونا مع بارما وفيورنتينا مع ساسولو وسبال مع ميلان بعد غد الأربعاء.

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