التفاصيل الكاملة لضبط طالب بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قيام طالب مقيم في محافظة القاهرة، بإدارة قناة على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ونشر مشاركات تتضمن الزعم بقدرته على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى (اللغة الإنجليزية – الديناميكا) نظير حصوله على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطه بمحيط محل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن "القناة" والمشاركات المشار إليها، وكذا ضبط كارت "خاص بالمعاملات البنكية"، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإستفادة ماديًا.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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