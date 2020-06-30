روسيا تحبط هجومًا إرهابيًا في شمال القوقاز

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:52 ص
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات

أحبطت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، عملية إرهابية في مدينة فلاديقوقاز، مركز جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا الواقعة في منطقة شمال القوقاز بجنوب البلاد، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وألقت هيئة الأمن الفدرالية، القبض على مواطن روسي من مواليد عام 1990، وهو كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع أمام أحد المباني الإدارية في المدينة.

 

وقالت هيئة الأمن الفدرالية، إن الموقوف كان ينوي، بعد تنفيذ الهجوم، مغادرة روسيا إلى إحدى مناطق النزاعات في الشرق الأوسط بغية خوض القتال إلى جانب تنظيم "داعش".

 

واكتشف عناصر الأمن، في وسائل الاتصال التابعة للموقوف مراسلات مع عناصر لـ"داعش" في خارج البلاد، علاوة على اكتشاف مخبأ سري أنشأه المتشدد حيث عُثر فيه على مواد لصناعة عبوة ناسفة.

 

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