أحمد زاهر يحتفظ بصور نور الشريف ومحمود عبد العزيز فى كواليس "زنزانة 7‏‏"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


قام الفنان أحمد زاهر، بوضع صورًا
لعادل إمام، ونور الشريف، ‏ومحمود عبد العزيز وصلاح عبد الله على أحد حوائط الغرفة المخصصة له في اللوكيشن الخاص بفيلم" زنزانة 7".

وتحدث أحمد زاهر خلال لقائه بالإعلامية بوسي شلبي عن علاقته بهؤلاء النجوم، حيث قال: "أحنا ‏اتربينا على أعمالهم وفنهم، قلت لهم عايز الكرفان ده يفضل معايا لحد ‏آخر الفيلم، عشان كل يوم أبص على صورة الأساتذة محمود عبد العزيز ‏، وعادل إمام ونور الشريف وعم صلاح عبد الله ".‏

وتابع أحمد زاهر: "أتمنى أن أكون "ظفر" واحد فيهم"، وحكى عن ذكرياته مع ‏هؤلاء النجوم وفضلهم عليه، حيث قال أن الفنان الراحل نور الشريف صنع منه نجمًا، أما الراحل محمود ‏عبد العزيز كان بالنسبة له الأب الروحي حيث كان يفرح دائمًا بنجاحه، أما عن عادل إمام ‏قال عملت معه مشهدًا واحد في فيلم عريس من جهة أمنية وكنت فخور جد ‏إنى سأقف أمامه، أما صلاح عبد الله ده أبونا كلنا".‏
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وفي سياق آخر، انضم أحمد زاهر مؤخراً لمسلسل "لؤلؤ"، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة ‏بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، وهو بطولة مي عمر، ويجري حاليًا اختيار باقي الأبطال، وهو من تأليف ‏زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.‏

والجدير بالذكر أن أحمد زاهر خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، دنيا عبد العزيز، إدوارد، محمد علاء، أحمد زاهر، محمد مهران، صفاء الطوخي، أحمد داش، ريم سامي، ومجموعة مميزة من النجوم.

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