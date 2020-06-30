عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام حمدي فتحي في تدريبات الأهلي الجماعية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:40 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
علي نبوي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية.

وقال سيد عبد الحفيظ إن حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول للكرة، سيشارك في المران الجماعي نهاية الأسبوع المقبل، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي وتجهيزه بشكل نهائي للعودة إلى المشاركة.

وأوضح مدير الكرة أن حمدي فتحي سيبدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، نهاية الأسبوع المقبل بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها الفترة الماضية.

وتعرض فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وأجرى جراحة في ألمانيا قبل عدة أشهر ويخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة.

وخاض حمدي فتحي جلسة في «الجيم» ثم استكمل تدريباته التأهيلية صباح اليوم على هامش مران الفريق الذي انطلق في الثامنة والنصف صباحاً بملعب التتش

أخبار تهمك

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ ساعة

مستشار السيسي يرد على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأطباء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 13 ساعة

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يحرج الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 ص

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

06:43 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن