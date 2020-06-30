انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 1% بعد تراجع أسعار النفط

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء انكماش الاقتصاد السعودي واحدا بالمئة في الربع الأول من العام.





وقالت الهيئة العامة للإحصاء ”يرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 4.6 بالمئة بالرغم من تحقيق القطاع غير النفطي ارتفاعا قدره 1.6 بالمئة“ مستشهدة بتقديرات أولية.





يواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي له هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا التي أضعفت الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي للمملكة.



