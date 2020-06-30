الخطة التدريبية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يوليو 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

وأوضحت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، أن تلك الدورات تهدف لتنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات والكليات كُلً وفق تخصصه، بالتعاون أيضا مع هيئة DAAD فى بعض البرامج المشتركة بينهم.

ويتم عقد الدورات التدريبية عبر برنامج Zoom، كالتالي:
١- نظام الساعات المعتمدة فى تمام الساعة العاشرة صباح يومي الأربعاء والخميس الموافق 8- 9 يوليو، ويحاضر بها الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أحمد استاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

٢- تصميم المناهج وتوصيف وتقرير البرامج والمقررات فى تمام الساعة العاشرة صباح يومي السبت والأحد الموافق 11-12 يوليو، ويحاضر فيها الدكتورة ايمان ابو طالب الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية.

٣- إدارة الوقت والاجتماعات وذلك فى تمام الساعة الرابعة مساء يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 13-14 يوليو ويحاضر فيها الدكتور هديل الخولى الأستاذ المساعد بكلية التربية.

٤- الإتيكيت والبروتوكول في العمل، الساعة العاشرة صباح يومي الأربعاء والخميس 15-16 يوليو، ويحاضر بها الدكتورة رؤيات احمد الخطيب مدرس تكنولوجيا التعليم والتربية المتحفية والمستشار الفنى للمتحف الزراعى ومستشار التنمية البشرية.

٥- النشر العلمى الدولي، في تمام الساعة العاشرة صباح يومي السبت والأحد 18-19 يوليو ويحاضر بها الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز التصنيف الدولي والأستاذ بكلية الطب.

٦- مكافحة الفساد والتعريف بها، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباح يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 20-21 يوليو ويحاضر بها الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد فى الجامعة، والمدرس بكلية التربية. 

٧- أخلاقيات البحث العلمي، فى تمام الساعة العاشرة صباح يومي الأربعاء والخميس الموافق 22-23 يوليو ويحاضر بها الدكتور سعيد عبد المعز أستاذ مناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان

أخبار تهمك

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يحرج الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار السيسي يرد على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأطباء

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

منذ 39 دقيقة

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ ساعة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الأحد المقبل.. بدء سحب عينات اختبار فيروس "سي" للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

تمريض حلوان تنظم قافلة طبية بالجامعة ومنطقة عزبة الوالدة

"فن الإدارة والقيادة الفعالة" دورة تدريبية بجامعة حلوان

فن الإدارة والقيادة الفعالة.. دورة تدريبية بجامعة حلوان

٢٠ يوليو.. يوم تعريفي للبرامج الجديدة والمميزة بجامعة حلوان

توقيع عقود الخطة الإستراتيجية لجامعة حلوان الأربعاء ٧ أغسطس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 ص

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

06:43 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن