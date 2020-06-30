إجلاء المتسوقين من مركز تجاري في باريس بسبب هجوم مسلح

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:33 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات

أجلت الشرطة الفرنسية، المتسوقين من مركز تجاري في منطقة لاديفانس في العاصمة باريس، لتوقيف شخص مسلح، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وفي وقت سابق، قتلت الشرطة الفرنسية، ، شخصا حاول تنفيذ عملية طعن في منطقة لاكورنوف في باريس.

 

وأوضح مصدر أمني فرنسي، أن الحادث وقع عندما هاجم رجل بسكين ضابط شرطة كان على متن دراجته، ولم يبين دوافع المهاجم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في القضية للوقوف على ملابسات الحادث.

 

ويذكر أن وجه المدعي العام الفرنسي الخاص بمكافحة الإرهاب، تهم الإرهاب والقتل لشخص شن هجوما داميا بسكين جنوب شرقي البلاد، مطلع الأسبوع.

 

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، حيث وقع في بلدة رومان-سور-إيزير.

 

وأوقفت الشرطة الفرنسية المشتبه به في تنفيذ حادث الطعن، وذكرت عبر حسابها على تويتر أنها أوقفت المتهم في رومان-سو-إيزير بمدينة ليون جنوب شرقي البلاد.

 

وأفادت الشرطة، في وقت سابق، بسقوط قتيلين و7 جرحى في حادث طعن نفذه مجهول.

 

واعتدى المشتبه به على عدة أشخاص في متجر وفي الشارع قبل أن يتم توقيفه، وفق مصدر قريب من التحقيق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

 

 

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