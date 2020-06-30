عقبة وحيدة تقف أمام بقاء النني في الدوري التركي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:31 ص
محمد النني
محمد النني
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية تركية اليوم مفاجأة كبيرة بشأن العائق الذي يقف أمام نجمنا المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، من أجل استكمال مشواره مع بشكتاش .

عقبة وحيدة تقف أمام بقاء النني في الدوري التركي

ووفقا للتقارير التركية فإن النني رحب بفكرة التواجد في بيشكتاش والرغبة في البقاء بتركيا حتى نهاية مسيرته، لكن هناك عقبة وحيدة تقف أمام هذا.

وحدد أرسنال سعر بيع النني النهائي لنادي بيكشتاش والمقدر بـ 18 مليون يورو ، وهو رقم كبير على بيكشتاش الأمر الذي يدفعه لإعادة النجم المصري إلى الدوري الإنجليزي.

ويرغب بيكشتاش في الاحتفاظ بالنني في الفترة القادمة، خاصة أنه يقدم مستويات مميزة في الدوري التركي رغم تراجع الترتيب العام لفريقه.

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