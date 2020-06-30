ارتفاع سعر البيع الخام العماني 7.90 دولار في أغسطس

أفادت حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة يوم الثلاثاء أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في أغسطس سيزيد 7.90 دولار إلى 41.58 دولار للبرميل.





سعر البيع الرسمي للخام العماني في أغسطس آبهو متوسط التسويات اليومية في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى يونيو حزيران لعقد أقرب استحقاق.





وحُسب سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد عند خصم 2.50 دولار للبرميل عن الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 39.08 دولار للبرميل.



