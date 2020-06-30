طاهر محمد يضغط على المقاولون للانضمام إلى الأهلي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:30 ص
طاهر محمد
طاهر محمد
حسام مجدي
يحاول النادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبدأ النادي الأهلي بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية في التفاوض مع المقاولون العرب لضم طاهر في الصيف ولكن حتى الآن الصفقة ليست سهله على الأحمر.

ويحاول طاهر محمد الضغط على إدارة المقاولون العرب للموافقة على انتقاله إلى صفوف المارد الأحمر وذلك من خلال تأكيده في أكثر من تصريح صحفي أن رغبته هي الانضمام إلى الفريق في الصيف.

وسيطرة حالة كبيرة من الغضب على إدارة نادي المقاولون العرب بسبب تصريحات طاهر محمد طاهر وقاموا بتحذير اللاعب بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية أخرى الفترة القادمة وإلا سيتم توقيع عقوبات ضخمة عليه.

يذكر أن نادي المقاولون طلب مبلغ ٤٠ مليون جنية للمواققة على انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي وهو ما رفضه مسئولو الأحمر ويحاولون حاليا تخفيض هذا المبلغ مع ذئاب الجبل.

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