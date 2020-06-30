بعد نشرها صورة فاضحة.. البحرينية حنان رضا تناشد الجمهور: "احذفوها واستروني" (صور)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:30 ص
حنان رضا
حنان رضا
قامت الفنانة البحرينية حنان رضا، أمس الإثنين الموافق 29/6/2020، بنشر صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حنان رضا في منشور لها عبر حسابها بموقع "سناب شات": "الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلا".

لكن الأمر الذي أثار غضب الجميع هو اكتشافهم أنه لا توجد أي صورة من الأساس، وأنها اختلقت القصة لأنها أصبحت بعيدة عن الأضواء ليعود الحديث عنها من جديد.

وأطلقت حنان رضا في أواخر 2015 فيديو كليب "سمّوا عليه"، ولاقت الأغنية نجاحا باهرا في الخليج وتخطت 25 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وكان آخر أعمالها في أواخر العام 2016 أغنيتها "لف ودور" ثم توارت عن الأضواء.

واختتمت حنان رضا: "أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه.. أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم".

بعد نشرها صورة فاضحة.. البحرينية حنان رضا تناشد الجمهور: "احذفوها واستروني" (صور)
بعد نشرها صورة فاضحة.. البحرينية حنان رضا تناشد الجمهور: "احذفوها واستروني" (صور)
بعد نشرها صورة فاضحة.. البحرينية حنان رضا تناشد الجمهور: "احذفوها واستروني" (صور)
بعد نشرها صورة فاضحة.. البحرينية حنان رضا تناشد الجمهور: "احذفوها واستروني" (صور)

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