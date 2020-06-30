حقيقة مفاوضات النصر مع عسيري لاعب الأهلي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:29 ص
عسيري
عسيري
وكالات
نفى توفيق عسيري والد عبد الفتاح عسيري لاعب نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، وجود مفاوضات بين نجله ونادي النصر تمهيدا للانضمام لصفوفه خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن نجله الذي يدخل الفترة الحرة في عقده مع الأهلي بعد 17 يوما، منح ناديه الأولوية في حال تلبية مطالبه المالية، لكنه طالب أولا بسداد مستحقات سابقة قبل التوقيع على عقد جديد.

وأضاف أن اللاعب يحترم عقده مع الأهلي، كما أن إدارة النصر لم تدخل في مفاوضات معه، مثلما تردد في الفترة الأخيرة.

وتابع : "ابني ملتزم بعدم الدخول في مفاوضات مع أي ناد إلا بعد دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض مع أندية أخرى".

وكان فريق الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، وذلك قبل توقف منافسات البطولة في مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تُستأنف منافسات المسابقة في الرابع من أغسطس المقبل، ابتداء من المرحلة الثالثة والعشرين.

أخبار تهمك

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يحرج الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

منذ 40 دقيقة

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مستشار السيسي يرد على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأطباء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 ص

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

06:43 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن