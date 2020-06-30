الأمم المتحدة تحث المجر على إلغاء قواعد اللجوء المشددة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى إلغاء تشديد نظام اللجوء المجري، الذي تقول، إن أحكامه يمكن أن تنتهك القوانين الدولية.

وقالت المفوضية في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين: "قد يعرض هذا طالبي اللجوء لخطر الإعادة القسرية وسوء المعاملة التي قد تصل إلى حد انتهاك اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وغيرها من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تكون المجر دولة طرفاً فيها"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضافت: "أن الوصول الفعال إلى الأراضي هو شرط مسبق أساسي حتى تتمكن من ممارسة الحق في طلب اللجوء".

وقال متحدث باسم الحكومة، إن القواعد الجديدة ستوفر إمكانية لطالبي اللجوء لتقديم طلباتهم بطريقة منظمة.

وقال المتحدث في بريد إلكتروني: "الهجرة غير الشرعيم تتعارض مع اللوائح المجرية والاتحاد الأوروبي. لذلك، وتماشيًا مع رأي الشعب المجري، ستواصل المجر حماية حدود شنغن (اتفاق السفر بدون تأشيرة) للاتحاد الأوروبي من الهجرة غير القانونية".

وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حكومة "أوربان" على سحب القانون ومواءمة نظام اللجوء مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي.

أغلقت المجر ما يسمى بمناطق عبور المهاجرين على حدودها في الشهر الماضي، وحررت حوالي 300 لاجئ من ظروف شبيهة بالسجون، ولكن أيضًا قواعد صارمة، تمنع فعليًا طالبي اللجوء في المستقبل.

تتطلب القواعد الجديدة من طالبي اللجوء تقديم الطلبات في القنصليات في الدول المجاورة بدلاً من الحدود المجرية.

خلال ذروة أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015، أمر "أوربان" بإغلاق الحدود الجنوبية للمجر، مما أدى إلى إغلاق طريق لمئات الآلاف من المهاجرين.

تحركت المجر لتفكيك مناطق عبور المهاجرين عند حدودها الجنوبية بعد حكم محكمة أوروبية. لكن جماعات حقوق الإنسان تقول، إن القواعد المشددة حديثًا ستجعل من الصعب على اللاجئين الحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي عبر المجر.

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

منذ 40 دقيقة

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يحرج الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ نصف ساعة

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ ساعة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار السيسي يرد على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأطباء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 ص

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

06:43 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن