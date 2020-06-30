الأمم المتحدة تحث المجر على إلغاء قواعد اللجوء المشددة

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى إلغاء تشديد نظام اللجوء المجري، الذي تقول، إن أحكامه يمكن أن تنتهك القوانين الدولية.





وقالت المفوضية في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين: "قد يعرض هذا طالبي اللجوء لخطر الإعادة القسرية وسوء المعاملة التي قد تصل إلى حد انتهاك اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وغيرها من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تكون المجر دولة طرفاً فيها"، كما ذكرت وكالة "رويترز".





وأضافت: "أن الوصول الفعال إلى الأراضي هو شرط مسبق أساسي حتى تتمكن من ممارسة الحق في طلب اللجوء".





وقال متحدث باسم الحكومة، إن القواعد الجديدة ستوفر إمكانية لطالبي اللجوء لتقديم طلباتهم بطريقة منظمة.





وقال المتحدث في بريد إلكتروني: "الهجرة غير الشرعيم تتعارض مع اللوائح المجرية والاتحاد الأوروبي. لذلك، وتماشيًا مع رأي الشعب المجري، ستواصل المجر حماية حدود شنغن (اتفاق السفر بدون تأشيرة) للاتحاد الأوروبي من الهجرة غير القانونية".





وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حكومة "أوربان" على سحب القانون ومواءمة نظام اللجوء مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي.





أغلقت المجر ما يسمى بمناطق عبور المهاجرين على حدودها في الشهر الماضي، وحررت حوالي 300 لاجئ من ظروف شبيهة بالسجون، ولكن أيضًا قواعد صارمة، تمنع فعليًا طالبي اللجوء في المستقبل.





تتطلب القواعد الجديدة من طالبي اللجوء تقديم الطلبات في القنصليات في الدول المجاورة بدلاً من الحدود المجرية.





خلال ذروة أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015، أمر "أوربان" بإغلاق الحدود الجنوبية للمجر، مما أدى إلى إغلاق طريق لمئات الآلاف من المهاجرين.



