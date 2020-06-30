الأهلي راحة من التدريبات الخميس والجمعة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:28 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن الجهاز الفني حدد الخميس والجمعة بداية لراحة سلبية مدتها 48 ساعة لجميع اللاعبين.

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته في الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

وقرر الجهاز الفني أن تكون تدريبات الفريق من اليوم على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعدما تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.

حرص اليوم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص جانبا من مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء لإجراء تقسيمة قوية بطول الملعب، وشارك جميع اللاعبين في تقسيمة على شوطين تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق.

وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.
وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وعاد الأهلي للتدريبات الجماعية الأربعاء الماضي، بعد توقف أكثر من ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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