أول تعليق لـ إليسا بعد اتهامها بالإساءة لدولة المغرب

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بعد اتهامها بالأساءة لدولة المغرب، بسبب وضعها علامة إعجاب على تغريدة تضمنت خريطة الدول العربية تظهرة دولة المغرب مبتورة من صجرائها، مما أعتبره أهل المغرب إهانة لهم.



وردت إليسا، على هذه الاتهامات من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



وكتبت إليسا، خلال التغريدة:"مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشروا كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبروا بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمه من شماله لجنوبه لصحرائه وما في شي بيخليني اختلف مع شعبه الطيب بشوفكن قريبا".

