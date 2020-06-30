أول تعليق لـ إليسا بعد اتهامها بالإساءة لدولة المغرب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بعد اتهامها بالأساءة لدولة المغرب، بسبب وضعها علامة إعجاب على تغريدة تضمنت خريطة الدول العربية تظهرة دولة المغرب مبتورة من صجرائها، مما أعتبره أهل المغرب إهانة لهم.

وردت إليسا، على هذه الاتهامات من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت إليسا، خلال التغريدة:"مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشروا كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبروا بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمه من شماله لجنوبه لصحرائه وما في شي بيخليني اختلف مع شعبه الطيب بشوفكن قريبا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مستشار السيسي يرد على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأطباء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

منذ 36 دقيقة

بيراميدز يحرج الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 13 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تغريدات الفنانين.. منة فضالي تتألق بفستان قصير.. وأصالة ترد على منتقدي حذائها

جولة مع الفنانين.. خالد النبوى عن حملة التبرع بالدم: موعدنا 20 أكتوبر

شاهد.. أحدث إطلالات نانسي عجرم بفستان أصفر

ببكيني أسود.. نانسي عجرم في أحدث إطلالة لها عبر الانستجرام

بدون فوتوشوب.. نانسي عجرم أطول من زوجها (صورة)

ترامب يعيد نشر تغريدة مثيرة بشأن أوباما

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 ص

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

06:43 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن