الصحف العالمية تسلط الضوء على 6 أحداث رياضية مميزة





تشهد الساعات القليلة المقبلة وجود مباراة مثيرة في الدوري الإنجليزي تجمع ليفربول بمانشستر سيتي، في حين يخوض بايرن ميونخ نهائي كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن.





ورغم أهميتهما وقوتهما ، ستكون الأجواء التي تقام فيها المباراتان مختلفة بشكل كبير عما كانت عليه الأجواء في مثل هذه الأجواء سابقا.





الممر الشرفي :





أكد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن لاعبيه سيشكلون ممرا شرفيا للاعبي فريق ليفربول قبل مباراة الفريقين بعد غد الخميس في الدوري الإنجليزي وذلك بعد فوز ليفربول مؤخرا بلقب المسابقة قبل سبع مراحل كاملة من نهاية الموسم.





ولم يكن الممر الشرفي التقليدي أمرا مؤكدا في ظل قواعد التباعد الاجتماعي المطبقة بسبب أزمة وباء "كورونا" ، ولكن جوارديولا أكد : "سنشكل ممرا شرفيا بالطبع. سنكرم ليفربول ، عندما يأتون إلينا ، بطريقة لا تصدق. سنفعل ذلك لأنهم يستحقون ذلك".





ويتصدر ليفربول جدول المسابقة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الذي فشل في الدفاع عن لقبه بالمسابقة هذا الموسم.





وحسم ليفربول اللقب قبل سبع مراحل من نهاية الموسم ليكون أول أـلقابه في الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما.





نهائي الكأس :





يتطلع بايرن ميونخ إلى الفوز على باير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا يوم السبت المقبل ليضيف هذا اللقب إلى لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) الذي أحرزه مؤخرا.





وفي حالة فوز بايرن بلقب الكأس ، ستكون الثنائية الثانية للفريق في موسمين متتاليين والثالثة عشر في تاريخه.





ويلتقي الفريقان يوم السبت على الاستاد الأولمبي في برلين وفي غياب الجماهير. واعتاد بايرن بالفعل على الاحتفال بالألقاب دون صخب مثلما حدث خلال فوزه بلقب البوندسليجا في وقت سابق من الشهر الحالي.





ويتطلع بايرن إلى الفوز باللقب ليكون خطوة جديدة على طريق تحقيق حلم الثلاثية نظرا لأن فرصة الفريق لا تزال قائمة أيضا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما تستأنف البطولة نشاطها في أغسطس المقبل.





ويطمح الفريق إلى الحصول على بعض الراحة بعد نهائي الكأس الذي أكد هانزي فليك المدير الفني لبايرن أن تركيز الفريق ينصب عليه حاليا.





ووعد رودي فولر المدير الرياضي لليفركوزن بأن يشكل فريقه صعوبة كبيرة لبايرن. ويتطلع ليفركوزن إلى الفوز بأول لقب له منذ 27 عاما.





نهائي الكأس (2) :





أهدر فولفسبورج أربع نقاط فقط في مسيرته ببطولة الدوري الألماني للسيدات هذا الموسم علما بأنه لم يخسر أي مباراة في البطولة كما أنهى الموسم بفارق ضخم للغاية من الأهداف حيث سجلت لاعبات الفريق 91 هدفا واهتزت شباكه ثماني مرات فقط ليفوز الفريق بلقب البطولة عن جدارة.





والآن ، يرغب الفريق في استكمال الثنائية للموسم الرابع على التوالي والفوز بلقب الكأس للموسم السادس على التوالي عندما يلتقي فريق إيسين يوم السبت المقبل.





دور فاصل :





يخوض فيردر بريمن مباراتين فاصلتين أمام هايدنهايم على مقعد في دوري الدرجة الأولى بألمانيا الموسم المقبل. ويلتقي الفريقان ذهابا في بريمن بعد غد الخميس ثم يلتقيان إيابا يوم الاثنين المقبل.





وحجز بريمن مكانه في هذا الدور الفاصل باحتلال المركز السادس عشر (الثالث من مؤخرة جدول دوري الدرجة الأولى) بعد الفوز 6-1 على كولون وهزيمة فورتونا دوسلدورف أمام يونيون برلين 0 - 3 في المرحلة الأخيرة من المسابقة يوم السبت الماضي.





وفي المقابل ، حجز هايدنهايم مكانه في هذا الدور الفاصل باحتلال المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية رغم هزيمته 0 - 3 أمام بيليفيلد. ويتطلع هايدنهايم إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.





صراع اللقب الإسباني :





يواصل ريال مدريد وبرشلونة صراعهما المحتدم على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم حيث يستضيف الريال ، الذي يتصدر البطولة بفارق نقطتين أمام برشلونة ، فريق خيتافي بعد غد الخميس ثم يحل ضيفا على أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل.





وفي المقابل ، يخوض برشلونة الذي سقط في فخ التعادل أمام سلتا فيجو مطلع هذا الأسبوع مباراة صعبة للغاية أمام أتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء ثم يحل ضيفا على فياريال يوم الأحد المقبل.





صراع اللقب الإيطالي :





ربما يأمل يوفنتوس في مساعدة حقيقية من جاره ومنافسه تورينو ليتقدم الفريق خطوة جيدة على طريق الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم.





ويستضيف تورينو فريق لاتسيو صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة اليوم الثلاثاء كما يحل يوفنتوس ضيفا على جنوه في مباراة أخرى اليوم.





ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة بفارق أربع نقاط أمام لاتسيو قبل المراحل العشرة الأخيرة في المسابقة. كما يستضيف يوفنتوس فريق تورينو في المرحلة المقبلة مطلع الأسبوع المقبل فيما يلتقي لاتسيو فريق ميلان.



