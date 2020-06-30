التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:23 ص
برشلونة وأتلتيكو مدريد
برشلونة وأتلتيكو مدريد
علي نبوي
استقر الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوص مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشكيل المتوقع لمباراة اليوم، حيث من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - راكيتيتش 

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي.


كما استقر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : أرياس - فيليبي - خيمينيز - لودي

خط الوسط : توماس بارتي - هيريرا - ساؤول - لورينتي

خط الهجوم : جواو فيليكس - دييجو كوستا.

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