تعرف على موعد تطبيق الزيادة الجديدة بأسعار الكهرباء

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أنه بدءً من غد الأربعاء، سيتم تطبيق الزيادة السابعة في أسعار الكهرباء على الاستهلاك، للقطاعين المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16-30% للعام المالي الجديد (2020-2021).

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلن إنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من يوليو على أن يتم سداد قيمة تلك الاستهلاك بداية أغسطس المقبل، إن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1% أقل من العام الماضى التى كانت 21%، وأن الوزارة قامت بتثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي العام الجديد، على أن يتم تطبيق تخفيض 10 قروش لكل كيلووات ساعة خلال العام الجديد، ما يكلف ميزانية الدولة 22 مليار جنيه.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بزيادة أسعار الكهرباء حتى عام 2025 بنسب متفاوتة، ما يعني استمرار دعم الكهرباء حتى العام ذاته مع تثبيت بند مقابل خدمة العملاء في فاتورة الكهرباء لكل الاستخدامات، لافتا إلى أنه سيتم مد تحصيل الوزارة لرسوم النظافة على فواتير الكهرباء لمدة عام جديدة مؤكدا أن كل من يزيد استهلاكه على 650 كيلوواتساعة من القطاع المنزلى لن يحصل على دعم، وأن من يصل استهلاكه حتى 1000 كيلووات يحصل على الكهرباء بأعلى من سعرها، ما يسمى بالدعم التبادلي.

وأوضح أن إجمالي دعم الكهرباء خلال 5 أعوام المقبلة حتى 2025 يصل إلى 78.6 مليار جنيه، فضلا عن تثبيت سعر الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، حتى لا يتحمل المستهلك النهائي أية أعباء مالية على أن تتحمل وزارة المالية مبلغ 29.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى تثبيت مقابل خدمة العملاء على جميع فواتير الاستهلاك خلال الخمس سنوات القادمة، وتثبيت سعر الكهرباء للصناعة 5 أعوام، ومد برنامج الدعم للمنازل، ما يكلف الدولة أعباء تصل إلى 26.7 مليار جنيه.

تعرف على أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي والتجاري 

القطاع المنزلي..

محاسبة الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات) بسعر 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشا حاليًا.
والثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) ستحاسب بسعر 48 قرشا للكيلووات بدلا من 40 قرشًا.

والثالثة وتستهلك من (101 حتى 200 كيلو) ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات بدلا من 50 قرشًا حاليا.
والرابعة من (201 إلى 350 كيلووات) ستحاسب بسعر 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا. 

والخامسة من (351 إلى 650 كيلووات) بسعر 118 قرشا للكيلو بدلا من 100 قرش.

والسادسة من (651 إلى ألف كيلووات) تم تثبيتها عند 140 قرشًا.

والسابعة التى تزيد على 1000 كيلووات تباع بسعر 145 قرشًا تم تثبيتها.

القطاع التجاري 

تتضمن الشريحة الأولى (من صفر إلى 100 كيلووات) بسعر 65 قرشا.

والثانية من (101 إلى 250 كيلووات) بسعر115 قرشا. والثالثة حتى 600 كيلو وات 140 قرشا.

والرابعة من (601 إلى ألف كيلو وات) 155 قرشا. والخامسة أكثر من ألف كيلووات بسعر 160 قرشًا.

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