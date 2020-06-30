عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لاستهداف قوات الجيش والشرطة، تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.





يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المليحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمني للبلاد.





كانت توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه إرتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق تزامنا مع احتفالات ذكرى 30 يونيو، فتم على الفورلا التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم.



