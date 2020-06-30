شقيق رئيس وزراء سنغافورة يعلن قرار مصيري بشأن الانتخابات

أعلن لي هسين يانج، شقيق رئيس وزراء سنغافورة المنفصل، اليوم الثلاثاء، أنه لن يخوض انتخابات 10 يوليو لأن الدولة المدينة "لا تحتاج إلى لي آخر".





وقال لي هسين يانج، في منشور على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "لقد اخترت عدم الترشح لمنصب سياسي لأنني أعتقد أن سنغافورة لا تحتاج لي آخر"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال لي هسين يانج، في منشوره على فيسبوك: "كان من الطبيعي أن أكون قد دخلت مناصب سياسية. لكن القيادة السياسية في سنغافورة تحتاج لأن تكون أكثر بكثير من مجرد عائلة واحدة أو رجل واحد."





انضم لي هسين يانج، الذي دخل في نزاع عائلي مرير مع رئيس الوزراء لي هسين لونج، الأسبوع الماضي إلى المعارضة للحزب الذي قاده والدهم، لي كوان يو، عبر استقلال الدولة المدينة ونهض كدولة.





وقد وجه انتقادات عديدة للحكومة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك قرارها إجراء تصويت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن ظهوره كان من غير المحتمل أن يتحدى قبضة حزب العمل الشعبي القوية على السلطة.





وحسب "رويترز"، فهذا هو الموعد النهائي للمرشحين لتسجيل نيتهم في الترشح للانتخابات.





شوهد لي هسين يانج في وقت سابق مع أعضاء حزبه الجديد في سنغافورة بالقرب من مركز الترشيح للحصول على مقعد احتفظ به والده لمدة 60 عامًا حتى وفاته في عام 2015.





وقال رئيس حزب العمل الشعبي، تان تشنج بوك، لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، إن لي هسين يانج لا يريد أن يعتقد الناخبون أن الخلاف العائلي هو دافعه لدخول السياسة.





ورفض رئيس الوزراء لي (68 عاما) التعليق على شقيقه اليوم الثلاثاء، وقال في وقت سابق، إن الانتخابات لا تتعلق بالخلافات العائلية.





ويشغل حزب العمل الشعبي - الذي حكم دون انقطاع منذ الاستقلال في عام 1965 - حاليًا جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 89 باستثناء ستة مقاعد ولم يشهد انخفاضه في التصويت إلى ما دون 60٪.





حذر حزب المعارضة الوحيد الذي لديه مقاعد في البرلمان - حزب العمل - من أنه قد يواجه محوًا محتملاً في الانتخابات القادمة حيث تم تقييد الحملات الجسدية بشدة بسبب إجراءات الحماية من الفيروسات.





كان لي هسين يانج، 62 عامًا، مديرًا تنفيذيًا كبيرًا في مجال الأعمال والذي ظل بعيدًا عن أعين الجمهور قبل وفاة والده في عام 2015 أثار خلافًا مع شقيقه على منزل عائلته.