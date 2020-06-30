القابضة للمياه تكشف طرق تقديم قراءة العداد أونلاين (فيديو)





وأوضح أن المحصلين سيتواجدوا للقيام بعملهم، ولكن العميل الذي لا يريد استقبال المحصل يمكنه الدفع إليكترونيا، لافتا إلى أنهم اطلقوا تطبيق أخر "قراءتي" حيث يقوم العميل بتصوير العداد، ويسجل رقمه على التطبيق، ويتم تسجيل القراءة اتوماتيكيا.ونوه بأن أي عميل عداده معطل يمكنه تصويره ووضعه على تطبيق "قراءتي" مع تسجيل أنه معطل وعلى الفور سيتواصلون معه لإصلاحه.أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انتهاء أعمال الإصلاح لخط 1000 مم زهر بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذى لمناطق الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية.وأوضحت الشركة أنه تم إعادة ضخ المياه وتصل تباعا للمناطق المتأثرة فور تحميل الشبكات ووفقا لانتظام الضغوط واتزان الشبكة.كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قد أعلنت عن انقطاع المياه عن إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية والعروبة حتى دائرى المنيب، وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر، أثناء تنفيذ المقاول أعمال محور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية.وتأسف الشركة عن هذا العطل خارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.كان المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، قد أكد أنه سيتم قطع المياه، على المواطنين المتأخرين عن سداد الفواتير، لافتا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في قطع المياه عن نحو 25 عمارة في عدة مناطق أبرزها منطقة المعتمدية التابعة لأرض اللواء بالجيزة.من جانبه قال جمال الجوهرى، رئيس القطاع التجارى بالشركة، أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدد 4 مراكز خدمة عملاء جدد في المحافظة، الشهر المقبل، وذلك لتقديم الخدمة لكفة عملاء المحافظة، لافتا إلى أنه بافتتاح المراكز الجديدة يصل عدد مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الجيزة بالمحافظة لـ23 مركز خدمة عملاء، يغطى كافة أنحاء المحافظة.