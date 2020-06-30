عاجل.. وصول أشرف حكيمي إلى ميلانو للفحص الطبي

كشفت تقارير صحفية إيطالية صباح اليوم الثلاثاء، عن وصول النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق ريال مدريد الإسباني، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، للخضوع للفحوصات الطبية بنادي إنتر ميلان، في صفقة ستكلف خزائن الأفاعي مبلغ 40 مليون يورو.





وأوضحت شبكة "سكاي إيطاليا"، أنه تم الإتفاق بين الانتر ميلان وريال مدريد على جميع تفاصيل انتقال صاحب الـ21 عامًا إلى صفوف ناديه الإيطاي الجديد، بعد مكالمة بين الناديين ووكيله اليوم.





وتابعت التقارير الإيطالية إلى أن الظهير المغربي بعد الخضوع للفحص الطبي، سوف يوقع عقدًا لمدة خمس سنوات بقيمة 5 مليون يورو لكل موسم، ويأتي ذلك بعد أن أعرب ماروتا المدير الرياضي لإنتر أنه متفائل بشأن التعاقد.





وقضى حكيمي الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة في بوروسيا دورتموند، لكن إنتر ميلان انقض على الصفقة من وراء الكواليس للإتفاق مع ريال مدريد، رغم وجود أكثر من ناد كان يرغب في ضمه أبرزهم بايرن ميونخ.





وجدير بالذكر أن لعب أشرف حكيمي 45 مباراة مع بروسيا دورتموند هذا الموسم، وسجل تسعة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.







