الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي (هذه الأسئلة مهمة ومتوقعة)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:47 ص
مادة الاحياء
مادة الاحياء
الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي (هذه الأسئلة مهمة ومتوقعة)

يستعد طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، لتأدية امتحان مادة الاحياء يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020، كما يبحث الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة الأحياء لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة في امتحان مادة الأحياء.

وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعات النهائية لمادة الأحياء، بحسب موقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قحيث دمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر هذا الموقع، محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من الآن وطوال فترة الامتحانات، ويشمل المحتوى العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من الوزارة، لدعم العملية التعليمية وتسهيل لمعلومه على الطلاب لاستيعابها.

ولمعرفة المراجعة النهائية في مادة الأحياء إليكم مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة التي يمكن أن تأتي في امتحان مادة الاحياء وهي كالتالي:

- يمكنك عزيزي الطالب الدخول على منصة الثانوية العامة عبر الرابط التالي من هنا.

- اختيار مراجعة المادة المطلوبة من القائمة الرئيسية.

- عند ظهور قائمة محتوى المراجعة يتم الضغط على المحتوى المطلوب.

- وللحصول على محتوى المراجعة يجب تسجيل الحساب من خلال عمل حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وإدخال "الإسم - البريد الإلكتروني - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور"، ثم الضغط على إنشاء حساب.

- يمكن للطالب أو المستخدم الدخول بحسابه الشخصي على فيس بوك من خلال الضغط على "تسجيل عن طريق الفيسبوك".

- يمكن أيضًا التسجيل عبر "حساب جوجل" من خلال الضغط على تسجيل عن طريق جوجل.

الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الأحياء

ويستعد الطلاب لأداء امتحان مادة الاحياء للشعبة العلمية علوم، ومن جهتهم يبحثون عن المراجعات النهائية التي أعدتها الوزارة تسهيلا عليهم المادة قبل الامتحان لحصد اعلى الدرجات.

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مادة الاحياء المراجعات النهائية الشعبة العلمية علوم الثانويه العامه 2020 thanaweya

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