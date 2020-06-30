برشلونة يبحث عن الاستفاقة أمام أتلتيكو مدريد





سيحاول نادي برشلونة تحقيق نتيجة إيجابية عندما يستقبل أتليتكو مدريد على ملعب الكامب نو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا.





ولهذا ، لن يكون لدى برشلونة أي هامش للتعثر والخطأ في مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم، الثلاثاء، في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.





ويتصدر الريال جدول المسابقة حاليا برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين فقط أمام برشلونة قبل المراحل الستة الأخيرة من المسابقة ها الموسم.





ويواجه برشلونة اختبارا صعبا للغاية في مباراة اليوم بل إنه يمثل الاختبار الأصعب للفريق في المباريات المتبقية له بالمسابقة هذا الموسم حيث يلتقي أتلتيكو صاحب المركز الثالث في جدول المسابقة.





وقال كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة بعد تعادل الفريق 2 / 2 مع مضيفه سلتا فيجو مطلع هذا الأسبوع : "لسنا بنفس الحالة الرائعة التي تتمتع بها فرق أخرى الآن".





وكان برشلونة تقدم مرتين في هذه المباراة أمام سلتا فيجو ولكن سلتا فيجو حقق التعادل في المرتين ليخطف نقطة ثمينة أمام حامل اللقب.





وأضاف سيتين : "نجد صعوبة في هز الشباك من الفرص التي نصنعها. والمعاناة في هز الشباك تصيبنا بالتوتر".





وكان التعادل مع سلتا فيجو السبت هو المباراة العاشرة التي يفشل فيها برشلونة في تحقيق الفوز فيها خارج ملعبه هذا الموسم.





وفي المقابل ، تغلب أتلتيكو مدريد على ألافيس 2 / صفر ما يعني أن الفريق أهدر نقطتين فقط في المباريات التي خاضها منذ استئناف فعاليات الموسم فيما أهدر برشلونة أربع نقاط من خلال تعادلين.





وقبل فترة التوقف بسبب أزمة وباء كورونا ، كان أتلتيكو بمثابة الرجل المريض الذي يحتاج للعلاج ولكنه الآن تعافى وأصبح بأفضل حال.





وقال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو : "دخول ماركو لورينتي ودييجو كوستا ويانيك كاراسكو في صفوف الفريق ضخ في أتلتيكو السرعة والقوة" في إشارة للتغييرات التي أجراها في الشوط الثاني من مباراة ألافيس ونجحت في تغيير شكل الأداء.





وإذا حقق أتلتيكو الفوز اليوم ، سيقلص الفارق مع برشلونة إلى ثماني نقاط فحسب. ولكن سيتين سينشغل بمحاولة اللحاق بالريال واستعادة صدارة جدول المسابقة أكثر من انشغاله بمطاردة أتلتيكو لفريقه.





كما سيشعر سيتين بالقلق على منصبه حال فشل الفريق في اللحاق بالريال خاصة وأنه تولى مسؤولية الفريق في يناير الماضي عندما كان برشلونة في الصدارة.





ويدرك سيتين أن الفشل في الدفاع عن لقب الدوري الإسباني سيضعه في موقف اضطراري للفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي إذا أراد البقاء في منصبه حتى الموسم المقبل.





وقد تكون الأنباء الجيدة لسيتين هي غياب المدافع ستيفان سافيتش ولاعب الوسط كوكي عن صفوف أتلتيكو في مباراة اليوم بسبب الإيقاف.





وقد يعود فيليبي إلى صفوف الفريق للمرة الأولى منذ توقف المسابقة بسبب أزمة "كورونا" ليشغل مكان سافيتش.





ويرجح أن يلعب ساؤول نيجويز وتوماس بارتي سويا في وسط الملعب لتعويض غياب كوكي.





وفي المقابل ، يستعيد برشلونة إلى صفوفه اللاعب سيرخيو بوسكيتس بعدما غاب عن مباراة سلتا فيجو بسبب الإيقاف.





وفي الهجوم ، لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في مرحلة البحث عن هدفه رقم 700 علما بأنه لم يهز الشباك في آخر ثلاث مباريات للفريق.





وفي باقي مباريات اليوم ، يلتقي ريال مايوركا مع سلتا فيجو وليجانيس مع إشبيلية.



