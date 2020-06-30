محافظ الفيوم يناقش خطة الطرق والرصف للعام المالي الجديد

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثلء، اجتماعًا لبحث خطة الطرق والرصف بالمحافظة للعام المالي الجديد 2020 2021، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور حسن المهدي مستشار المحافظة لمشروعات الطرق، والأستاذ حسين رجب مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إنه خلال الاجتماع استعرض مدير إدارة التخطيط، ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة بالعام المالي الجديد 2020 2021 بقطاع الطرق والرصف، وأعلن أن إجمالي ما تم تخصيصه لمشروعات الرصف والطرق بالمحافظة 264 مليون و400 ألف جنيه.



وشدد المحافظ على ضرورة الاستغلال الأمثل للخطة الاستثمارية لتحقيق أقصى استفادة منها، وتوظيف الخطة الجديدة فى خدمة أكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى إعداد خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق خلال العام المالي الجديد، ومراعاة المقاييس والمواصفات الهندسية فى التنفيذ، موجهًا بإعداد خطة متوسطة المدى لرصف الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة حتى عام 2025 بناءً على الأولويات والاحتياجات العاجلة.



كما تناول الاجتماع، مناقشة أعمال صيانة وتأهيل طريق النزلة بمركز يوسف الصديق، وذلك بعد كسر خط مياه الشرب الرئيسي بالطريق البالغ قطره 1000 مم، وشدد المحافظ على ضرورة إنهاء كافة الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة.



ووجه محافظ الفيوم خلال الاجتماع بتحديث الشبكة المعلوماتية لجميع المرافق، كقاعدة بيانات متكاملة بالمحافظة، ورفعها على خريطة GIS للتيسير على متخذي القرار، والاستفادة من هذه البيانات فى إنهاء المشروعات وفقًا للأولويات والموارد المتاحة.





كما تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، عددًا من المصالح الحكومية والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بمركز سنورس، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الآداء بالمنشآت الخدمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كرونا المستجد.



وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن سكرتير عام المحافظة تفقد خلال جولته الميدانية بمدينة سنورس عددًا من الشوارع والمحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من ارتداء العاملين للكمامات، والحفاظ على النظافة العامة، والمسافات البينية بين المترددين على هذه المنشآت.



كما شملت جولة السكرتير العام تفقد سير العمل بالمركز الطبي الحضري بسنورس، حيث قام بمراجعة نوبتجيات العاملين بالمركز، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة الطاقم الطبي والمترددين على المركز من المرضى وذويهم.



وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال زيارة سكرتير عام المحافظة، لإدارة الكهرباء التابعة للوحدة المحلية بسنورس، رصد تدني مستوى النظافة، فقرر إحالة مسئولي الإدارة للتحقيق ومجازاة الموظفين المقصرين فى آداء الأعمال المنوطة بهم.