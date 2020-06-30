عدد ضحايا كورونا في بريطانيا يقترب من 55000 شخص

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
بلغ عدد القتلى المشتبه في إصابتهم بـ COVID-19 في المملكة المتحدة 54852، وفقا لإحصاءات رويترز من مصادر البيانات الرسمية التي تؤكد وضع البلاد كواحدة من أسوأ الدول تضررا في العالم.

تضم حصيلة رويترز حالات الوفاة التي تم ذكر COVID-19 بها كسبب للوفاة في شهادات الوفاة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 19 يونيو، وحتى 21 يونيو في اسكتلندا. وتشمل أيضًا حالات الوفاة الأخيرة في المستشفى.

على عكس انخفاض عدد الوفيات الذي تنشره الحكومة يوميًا، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه فيها.

وقد توفي أكثر من 500000 شخص في جميع أنحاء العالم من فيروس كورونا الجديد، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

يبلغ عدد القتلى حاليا 501206، مع وجود أعلى عدد من القتلى في الولايات المتح فقد شهدت الولايات المتحدة 125،793 حالة وفاة من Covid-19، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز، وهو ما يمثل أكثر من ربع الإجمالي العالمي.


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