"التضامن" تعلن موعد صرف جميع معاشات يوليو

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح غدٍ الأربعاء الموافق الأول من يوليو.





وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من اول يوليو 2020، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.





وأكدت أنه استمرارًا لخطة الدولة في مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف.





وتابعت أنه نظرًا لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التي سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضي للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.





ولفتت إلى أنه سيتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو على النحو التالي:-





- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاربعاء ووالخميس الموافقة (1-2) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.





- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الاحد والاثنين الموافقة (5-6) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.





- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الثلاثاء والاربعاء الموافقة (7 -8) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.





- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 يوليو.





وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإستعدادات اللأزمة لصرف معاشات شهر يوليو، حيث تم التنسيق مع البنوك العملة داخل الدولة بتغذية الماكينات الآلية بالعملات اللازمة وبصفة منتظمة اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو لتيسير عملية صرف المعاشات لأصحاب حيث سيتم اتاحة صرف جميع المعاشات والدفعة الأولى من المتجمدات المستحقة اعتبارًا من هذا التاريخ.



