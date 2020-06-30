الصين تمرر قانون الأمن القومي في نقطة تحول لهونج كونج

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
وافق البرلمان الصيني، اليوم الثلاثاء، على تشريع للأمن القومي لإقليم هونج كونج، مما مهد الطريق للتغييرات الأكثر جذرية في أسلوب حياة المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني قبل 23 عامًا.

وسط مخاوف من أن التشريع سوف يسحق حريات المركز المالي العالمي، وتفيد التقارير بأن العقوبة الأشد بموجبها ستكون السجن مدى الحياة، وقالت مجموعة الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونج Demosisto، إنها ستحل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "وونج"، على "تويتر": "إنه يمثل نهاية هونج كونج التي كان العالم يعرفها من قبل".

تفاصيل القانون - التي تأتي ردًا على احتجاجات العام الماضي العنيفة المؤيدة للديمقراطية في العام الماضي في المدينة والتي تهدف إلى معالجة التخريب والإرهاب والانفصال والتواطؤ مع القوات الأجنبية - من المقرر أن تصدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

يدفع التشريع بكين إلى أبعد من ذلك في مسار تصادم مع الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومات الغربية الأخرى، التي قالت إنها تآكل الدرجة العالية من الاستقلال الذاتي الذي منحته المدينة في تسليمها في 1 يوليو 1997.

بدأت الولايات المتحدة، التي كانت بالفعل في نزاع مع الصين بشأن التجارة وبحر الصين الجنوبي والفيروس التاجي الجديد، في إلغاء وضع هونج كونج الخاص بموجب القانون الأمريكي يوم الاثنين، مما أوقف صادرات الدفاع وتقييد الوصول إلى التكنولوجيا.

وقالت الصين، إنها سترد.

وقالت زعيمة هونج كونج، كاري لام، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إنه ليس من المناسب لها التعليق على التشريع لأن الاجتماع في بكين لا يزال مستمرًا، لكنها ألقى بخيبة أمل على الولايات المتحدة.

وأضافت "لام": "لن يخيفنا أي نوع من الإجراءات العقابية".

وقال هنري تانج، مندوب هونج كونج لدى أكبر هيئة استشارية في الصين، بعد اجتماع في مكتب التمثيل الرئيسي في بكين في هونج كونج، إن تفاصيل القانون ستنشر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا.

وقال رئيس تحرير جلوبال تايمز، وهي صحيفة شعبية تنشرها صحيفة الشعب اليومية، الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، على "تويتر"، إن العقوبة الأشد بموجب القانون هي السجن مدى الحياة، دون تقديم تفاصيل.

وقالت السلطات في بكين وهونج كونج، مرارًا وتكرارًا، إن التشريع يستهدف بعض "مثيري الشغب" ولن يؤثر على الحقوق والحريات، ولا على مصالح المستثمرين.

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يحرج الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

حسين السيد يعطل انتقال طاهر محمد للأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار السيسي يرد على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأطباء

منذ أقل من ساعتين

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ 37 دقيقة

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 14 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

06:43 ص

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

09:36 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن