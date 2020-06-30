رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:50 ص
دونجا
دونجا
نفى مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عمرو بسيوني، تقدم نادي الزمالك بعرض لضم لاعب وسط الفريق، نبيل عماد "دونجا".

قال بسيوني في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "النادي لم يتلق أي عروض رسمية بشأن دونغا، سواء من الزمالك أو أي ناد آخر".

وأضاف: "هل من المنطقي أن يجدد بيراميدز تعاقده مع دونغا لمدة 5 أعوام، لكي يبيعه في نهاية الموسم؟".

وتابع: "دونغا من الركائز الأساسية في بيراميدز، ورحيله بنهاية الموسم الجاري أمر مرفوض تماماً، خاصة أننا نطمح للمنافسة على البطولات المحلية في الموسم المقبل".

وأوضح: "إدارة النادي هدفها الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، مع التدعيم بلاعبين أصحاب خبرات، حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات في الموسم الجديد".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة في ترتيب الدوري المصري، الذي توقفت منافساته في مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لم يتم تحديد موعد نهائي لعودة المنافسات.

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