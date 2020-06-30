ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.33% في مستهل التعاملات









استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع مدفوعاً بقطاعات المواد الأساسية والبنوك والطاقة وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً بنسبة 0.33% إلى مستوى 7311.44 نقطة ليربح نحو 24.03 نقطة.





وتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم ، سهم الوطنية بنسبة 5.58%، تلاه سهم أسمنت حائل بنسبة 5.03%، كما ارتفع أداء سهم الحكير بنسبة 3.98% ، بينما تصدر الخاسرين سهم أسمنت المدينة بنسبة 1.54%، تلاه سهم الوطنية للتعليم بنسبة 1.40%، كما تراجع أداء سهم وفرة بنحو 1.21% ، وتصدر التداولات سهم دار الأركان بنحو 12.85 مليون سهم وبقيمة 93.618 مليون ريال.





وقكاعياً تصجر قطاع المواد الأساسية الارتفاعات بنسبة 0.58% كما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.30%، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.02%.





وتراجع سوق الأسهم السعودية، هامشياً بختام تعاملات أمس الاثنين، وسط تعافي السيولة إلى 6.13 مليار ريال مقارنة مع 4.16 مليار ريال بالجلسة السابقة بنسبة 0.07% خاسراً 5.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7287.41 نقطة، وجرى التداول على 326.47 مليون سهم.