ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.33% في مستهل التعاملات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:49 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع مدفوعاً بقطاعات المواد الأساسية والبنوك والطاقة وارتفع  المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً بنسبة 0.33% إلى مستوى 7311.44 نقطة ليربح نحو 24.03 نقطة.

وتصدر الارتفاعات  بسوق الأسهم  السعودية اليوم ،  سهم الوطنية بنسبة 5.58%، تلاه سهم أسمنت حائل بنسبة 5.03%، كما ارتفع أداء سهم الحكير بنسبة 3.98%، بينما  تصدر الخاسرين سهم أسمنت المدينة بنسبة 1.54%، تلاه سهم الوطنية للتعليم بنسبة 1.40%، كما تراجع أداء سهم وفرة بنحو 1.21% ، وتصدر التداولات سهم دار الأركان بنحو 12.85 مليون سهم وبقيمة 93.618 مليون ريال.

وقكاعياً تصجر قطاع المواد الأساسية  الارتفاعات بنسبة 0.58% كما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.30%، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.02%.

وتراجع سوق الأسهم السعودية، هامشياً بختام تعاملات أمس الاثنين، وسط تعافي السيولة إلى 6.13 مليار ريال مقارنة مع 4.16 مليار ريال بالجلسة السابقة بنسبة 0.07% خاسراً 5.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7287.41 نقطة، وجرى التداول على 326.47 مليون سهم.

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