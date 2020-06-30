"CNN": الصين تحذر من وباء جديد تسببه الخنازير ويصيب البشر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
ذكرت شبكة "سي إن إن"، أنه اكتشف باحثون صينيون نوعا جديدا من انفلونزا الخنازير يمكن أن يصيب البشر ويمكن أن يسبب جائحة في المستقبل، وفقا لدراسة نشرت يوم الاثنين.

وينتقل المرض الذي أطلق عليه الباحثون فيروس G4 وراثيًا من أنفلونزا الخنازير H1N1 التي تسببت في حدوث جائحة عالمية عام 2009.

وقالت الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية للأكاديمية الوطنية للعلوم إن مجموعة G4 تظهر الآن "كل السمات الأساسية لفيروس وبائي مُرشح".

وتأتي الدراسة الجديدة في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع جائحة Covid-19، الذي أصاب حتي الآن أكثر من 10.3 مليون شخص على مستوى العالم وتسبب في أكثر من 505000 حالة وفاة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

كيف تم اكتشافه؟
اكتشف الباحثون G4 خلال برنامج مراقبة الخنازير الذي استمر من 2011 إلى 2018، حيث جمعوا أكثر من 30،000 عينة لمسحة الأنف من الخنازير في المسالخ والمستشفيات التعليمية البيطرية عبر 10 مقاطعات صينية.

من هذه العينات، حدد الباحثون 179 فيروسًا من أنفلونزا الخنازير، ولكن لم تكن جميعها تثير القلق. لكن استمر فيروس G4 في الظهور في الخنازير، عامًا بعد عام - بل وأظهر زيادات حادة في أعداد الخنازير بعد عام 2016.

هل يمكن أن يصيب الناس؟
أظهرت اختبارات أخرى أن G4 يمكن أن يصيب البشر من خلال الارتباط بخلايانا ومستقبلاتنا، ويمكنه التكاثر بسرعة داخل خلايا مجرى الهواء لدينا. وعلى الرغم من أن G4 يحمل جينات H1N1، فإن الأشخاص الذين تلقوا لقاحات الأنفلونزا الموسمية لن يكون لديهم أي مناعة.

ويبدو أن G4 أصاب الناس في الصين. في مقاطعتي خبي وشاندونغ، كلا المكانين اللذان بهما أعداد كبيرة من الخنازير، كانت نتائج اختبار أكثر من 10 ٪ من العمال في مزارع الخنازير و4.4 ٪ من عموم السكان إيجابية في مسحة تمت في الفترة من 2016 إلى 2018.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا انفلونز الخنازير الصين

أخبار تهمك

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف عن عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 14 ساعة

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ 36 دقيقة

مستشار السيسي يرد على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأطباء

منذ أقل من ساعتين

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يحرج الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

حسين السيد يعطل انتقال طاهر محمد للأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ديلى ميل: الصين قد تسبب وباء عالميا فتاكا

الصين تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة تفشى انفلونزا الخنازير

بعد وفاة جنى بفيروس الإنفلونزا الموسمية.. اعرف أعراض وأسباب المرض والوقاية منه

كرونا ليس الأول.. 4 أمراض وبائية ضربت الصين

الحجر الصحي: ننتظر كل 10 سنوات نوع جديد من أوبئة الأنفلونزا (فيديو)

قبل "كورونا".. 4 أوبئة قتلت ملايين البشر حول العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

06:43 ص

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

09:36 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن