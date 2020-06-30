"CNN": الصين تحذر من وباء جديد تسببه الخنازير ويصيب البشر

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ذكرت شبكة "سي إن إن"، أنه اكتشف باحثون صينيون نوعا جديدا من انفلونزا الخنازير يمكن أن يصيب البشر ويمكن أن يسبب جائحة في المستقبل، وفقا لدراسة نشرت يوم الاثنين.



وينتقل المرض الذي أطلق عليه الباحثون فيروس G4 وراثيًا من أنفلونزا الخنازير H1N1 التي تسببت في حدوث جائحة عالمية عام 2009.



وقالت الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية للأكاديمية الوطنية للعلوم إن مجموعة G4 تظهر الآن "كل السمات الأساسية لفيروس وبائي مُرشح".



وتأتي الدراسة الجديدة في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع جائحة Covid-19، الذي أصاب حتي الآن أكثر من 10.3 مليون شخص على مستوى العالم وتسبب في أكثر من 505000 حالة وفاة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.



كيف تم اكتشافه؟

اكتشف الباحثون G4 خلال برنامج مراقبة الخنازير الذي استمر من 2011 إلى 2018، حيث جمعوا أكثر من 30،000 عينة لمسحة الأنف من الخنازير في المسالخ والمستشفيات التعليمية البيطرية عبر 10 مقاطعات صينية.



من هذه العينات، حدد الباحثون 179 فيروسًا من أنفلونزا الخنازير، ولكن لم تكن جميعها تثير القلق. لكن استمر فيروس G4 في الظهور في الخنازير، عامًا بعد عام - بل وأظهر زيادات حادة في أعداد الخنازير بعد عام 2016.



هل يمكن أن يصيب الناس؟

أظهرت اختبارات أخرى أن G4 يمكن أن يصيب البشر من خلال الارتباط بخلايانا ومستقبلاتنا، ويمكنه التكاثر بسرعة داخل خلايا مجرى الهواء لدينا. وعلى الرغم من أن G4 يحمل جينات H1N1، فإن الأشخاص الذين تلقوا لقاحات الأنفلونزا الموسمية لن يكون لديهم أي مناعة.



ويبدو أن G4 أصاب الناس في الصين. في مقاطعتي خبي وشاندونغ، كلا المكانين اللذان بهما أعداد كبيرة من الخنازير، كانت نتائج اختبار أكثر من 10 ٪ من العمال في مزارع الخنازير و4.4 ٪ من عموم السكان إيجابية في مسحة تمت في الفترة من 2016 إلى 2018.

