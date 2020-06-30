تباين مؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:42 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسراً 0.94 نقطة ليصل إلى مستوى 5143.63 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 1.99 نقطة ليصل إلى مستوى 5622.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسراً 6.82 نقطة ليصل إلى مستوى 4198.39 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي  50 بنسبة 0.25% خاسراً 10.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4183.16 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 72.4 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار كويتى عبر 3100 صفقة.



وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.


جاء سهم شركة الأرجان العالمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 8.60%، يليه شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 5.96%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 5.49%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.50% ثم سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 4.94%، ثم سهم مجموعة أسس القابضة بنسبة 4.91%

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