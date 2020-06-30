بالتعاون مع مجلس الأمناء.. تشغيل مقر خدمة عملاء شركة غاز مصر بالشروق

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، عن تشغيل مركز خدمة عملاء شركة غاز مصر لخدمة قاطني المدينة، حيث تم تخصيص الوحدتين (1 ، 2) بنشاط إدارى بعمارة رقم (239) بمنطقة إسكان الشباب 70م شمالى، و ذلك فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تيسيرا على المواطنين لإتاحة إجراءات التعاقد والتركيبات والإستبدال داخل المدينة بدلاً من إنتقالهم خارج مدينة الشروق.


وأشار إلى أنه تم الانتهاء من  التجهيزات من قبل الشركة والمقر يستقبل المواطنين لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بمرفق الغاز.


وفى سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقر وحدة الإسعاف ومدخل السويس (2)، مضيفا أن ذلك يأتي سعياً من الجهاز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا الصورة الجمالية والحضارية للمدينة بمشاركة مجلس الأمناء.


وأوضح أن أعمال رفع كفاءة وتطوير  مقر وحدة الإسعاف شملت تجديد المكاتب الإدارية وغرف المبيت ودورات المياه والواجهات واستحداث ساحة انتظار سيارات  بجانب أعمال تنسيق الموقع حول المقر من أرصفة وأعمدة إنارة وزراعة وخلق مدخل ومخرج طوارىء لسرعة التعامل مع البلاغات الواردة للوحدة، علاوة على تجهيز  موقف سيارات سرفيس بمنطقة غير مستغلة للتسهيل على السكان.


وأضاف رئيس الجهاز أنه تم رفع كفاءة تنسيق موقع مدخل السويس (2) الواقع به الوحدة لتكتمل الصورة الجمالية المستهدفة لأحد مداخل مدينة الشروق الهامة.

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